انشيلوتي يعلن جاهزية بنزيما لموقعة ريال مدريد وليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاسباني على المواجهة المرتقبة التي يخوضها فريقه امام ليفربول الانجليزي مساء غد الثلاثاء في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

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وقال انشيلوتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " ندخل مباراة الغد بحماس كبير ورغبة في تكرار انجاز الموسم الماضي، ستكون مباراة فاصلة وصعبة للغاية، مواجهة الموسم الحالي تختلف تماماً عن مباراتنا في نهائي النسخة الماضية، علينا ان نكون في كامل تركيزنا طوال 180 دقيقة ".

وأضاف: " بنزيما في حالة جيدة، انه يلعب بحماس هائل عندما يتعلق الامر بمباريات دوري ابطال اوروبا، خاصة وان ذكرى التتويج في الموسم الماضي لازالت حية بالنسبة لنا، كذلك فينسيوس سيكون

قادراً على اللعب هي مباراة مهمة جداً وهو قادر على اللعب في اي مكان ".

واكمل: " اللعب في ملعب انفيلد مذهل حقاً، يسعدني العودة من جديد إلى هذا الملعب وآمل أن اقدم عرضاً جيداً ".

وأتم: " ليفربول تغير عن المواجهة التي حققنا فيها الفوز بملعب انفيلد قبل سنوات، لقد اصبحوا أقوى وأكثر جودة في الوقت الحالي تكرار هذه المباراة الآن امر يكاد يكون مستحيلاً ".

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