ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة كأس مصر لليد

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006، ببطولة كأس مصر موسم 2022-2023، بعد الفوز الذي حققَّه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 26-20، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة طنطا في ختام منافسات البطولة.
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قدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكنمن تحقيق الفوز وحصد اللقب.
عقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مشوار مميز في البطولة، قدَّم خلاله الأهلي عروضًا قوية واستحق التتويج باللقب.
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