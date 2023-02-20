ناشئات الأهلي يتوجن ببطولة كأس مصر لليد

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2006، ببطولة كأس مصر موسم 2022-2023، بعد الفوز ‏الذي حققَّه على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 26-20، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ‏على صالة طنطا في ختام منافسات البطولة.‏

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قدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بفضل الدفاع ‏المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن

من تحقيق الفوز وحصد اللقب.‏

عقب نهاية اللقاء تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، ‏واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مشوار مميز في البطولة، قدَّم خلاله الأهلي ‏عروضًا قوية واستحق التتويج باللقب.‏

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