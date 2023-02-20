الإسماعيلي يعلن تمديد عقد محمد نصر

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي البناء، وأنهي بشكل رسمي إجراءات تمديد تعاقد محمد نصر قلب الدفاع الشاب وذلك ضمن السياسة التي ينتهجها المجلس في الحفاظ على اللاعبين الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للنادي.

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دخل مجلس الإدارة في مفاوضات مع اللاعب من أجل تمديد عقده ولضمان استمراره ضمن صفوف الفريق، باعتباره أحد أبرز العناصر المميزة بقلعة الدراويش بحضور إبراهيم نصر مدير التعاقدات.

تم توقيع العقود بعد تألق اللاعب وفي ظل إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بقدراته الفنية

والبدنية، فضلًا عن شخصيته القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادي الإسماعيلي، رغم حجم الضغوط الجماهيرية التي يمر بها النادي فى كل محافظات الجمهورية والوطن العربي.

يتطلع مجلس الإدارة لاستعادة أهم مميزات النادي والمتمثلة فى تشكيل القوام الأساسي للفريق من أبناء النادي المميزين، وهو ما يسهم فى عودة الدراويش كمنافس وحاصدٍ للألقاب وعودته لمكانته المعروفة بين الكبار.

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