إمام عاشور يٌقلد احتفال محمد صلاح في أولى مبارياته بالدوري الدنماركي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي من تسجيل أول أهدافه في بطولة الدوري الدنماركي أمام فيبورج في الدقيقة 5 من عمر المباراة .

ليسجل الفرعون المصري ، هدفه الثاني مع فريقه الجديد بعد هدفه في الدوري الأوروبي بالأسبوع الماضي أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.

احتفال إمام عاشور على طريقة نجمنا المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بحركة "اليوجا" أمام فيبورج في الدقيقة 5 .

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وسجل الهدف الثاني جوستاف ايساكسون لاعب فريق ميتلاند في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني.

ويتقدم الآن ميتلاند على نظيره فريق فيبورج بهدفين دون رد في الجولة الـ18 في بطولة الدوري الدنماركي .

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