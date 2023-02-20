راشفورد يشعل الصراع على عرش الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفودر، مهاجم مانشستر يونايتد، تقدمه على سلم ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقاد المتألق راشفورد فريق "للشياطين الحمر" للفوز على ضيفه ليستر سيتي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في الجولة 24 "للبريمير ليغ"، بإحرازه هدفين له على ملعب "أولد ترافورد".



ورفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 14 هدفا، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب أفضل هدافي الدوري، مقلصا الفارق إلى ثلاثة أهداف بينه وبين صاحب مركز الوصافة مواطنه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بينما يتربع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على عرش الصدارة، برصيد 26 هدفا، رغم صيامه عن التهديف في هذه الجولة.



كما أخفق النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، في التسجيل في مرمى منافسه نيوكاسل يونايتد، ليتوقف رصيده عند 8 أهداف فقط حتى الآن في الموسم الحالي، ويتقاسم المركز العاشر مع مجموعة من اللاعبين.



وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري:



1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 26 هدفا



2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا



3- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 14 هدفا



3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 14 هدفا



5- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا



6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف



6- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 10 أهداف



8- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 9 أهداف



8- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 9 أهداف



10- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 8 أهداف



10- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 8 أهداف



10- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف



10- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف



10- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 8 أهداف



المصدر: مواقع الكترونية