شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يوجه تحذير ناري لـ ليفربول قبل مواجهتهم في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه يال مدريد نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: نحن في حالة جيدة ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا، إنها مباراة معقدة للغاية، علينا أن نقدم أداءً جيدًا،هنا وفي مباراة الإياب، لدينا الأمل في الفوز بتلك البطولة مرة أخرى.

وتابع: بنزيما؟ أراه في حالة جيدة وسيبدأ مباراة الغد، فينيسيوس؟ يجب أن يلعب كرة القدم أينما كان، من الجيد أن يرى جميع المشجعين فينيسيوس وهو يلعب، ولاعبون آخرون مثل بيدري، جافي، مبابي، هالاند وغيرهم، يمكننا الاستمتاع بجودته.

وأشار: كنا نتمنى أن يتواجد معنا المصابون، لا يقلقني ذلك لأن الشعور الذي لدينا في غيابهم جيد، لدينا بدلاء لـ كروس وتشواميني، ولدينا ثقة في الفريق بأكمله.

وأضاف: مودريتش لم يحظ بوقت جيد في يناير، ولكنه عاد الآن إلى أفضل مستوياته وسيواصل التطور، حالته جيدة وما زال يريد اللعبلفريق ريال مدريد.

وواصل: لدينا ذكريات جيدة جدًا من العام الماضي (نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وفوز ريال مدريد بهدف نظيف)، إنها ذكرىجميلة، أتفق مع ما قاله كلوب، ربما كان ليفربول يمتلك المزيد من الاستحواذ في تلك المباراة، ولكننا سجلنا هدفًا تأخر كثيرًا، الأمر مختلفالآن لأن هناك مباراتين، علينا أن نقدم 180 دقيقة جيدة.

وأكد: لقد قضيت وقتًا ممتعًا في ليفربول، أحب أن أعود إلى هنا، إنه ملعب رائع وأجواء رائعة، خطة الغد؟ سأفكر في الأمر من الآن وحتى الغد، السؤال يتعلق بما إذا كان الأهم يتعلق بتقوية مركز الدفاع أم الهجوم، آمل ألا أكون مخطئًا في ذلك.

وأردف عن فوز ريال مدريد أمام ليفربول بثلاثية عام 2014: لدي ذكريات جيدة عن ذلك، ولكن ليفربول تغير كثيرًا في 8 سنوات، هم أقوى وأكثر جودة، يمكننا تكرار أدائنا وجودتنا، ولكن تكرار النتيجة يكاد يكون مستحيلًا.

واستكمل: نحن نتوقع مباراة مكثفة مع الكثير من الضغط، دون وقت للتنفس، هم يدفعون كثيرًا، نحن نعرف ذلك وجاهزون، لدينا فرصةأفضل من العام الماضي، ريال مدريد قلق من ليفربول، وليفربول قلق من ريال مدريد.

وختم عن فينيسيوس جونيور: تلك القضية خطيرة للغاية، لا يوجد قانون يمكن أن يغير طريقة تفكير شخص، هذا يحدث من خلال الثقافة والفطرة السليمة، أنا لا ألوم إسبانيا، ولكني أطالب باحترام الناس، إسبانيا بلد رائع للعيش فيه، دولة مذهلة من جميع النواحي.