شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يكشف استعدادات ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه يال مدريد نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نتظرنا مباراة مهمة جدًا وصعبة للغاية، أمام خصم جيد جدًا في ملعب تاريخي مع جماهير هائلة وضغط شديد.

وأضاف: علينا أن نلعب بشكل جيد لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة الإياب، علينا أن نكون سويًا على أعلى مستوى ونساعدبعضنا، نشاهد مقاطع فيديو للفرق الأخرى ولكن في هذه الأنواع من المباريات أنت تعرف بالفعل اللاعبين وتعرف ما يمكن توقعه، أنا دائمًاأستعد بنفس الطريقة قبل تلك النوعية من اللقاءات.

وكشف تجديد عقده مع ريال مدريد: أنا أتحسن بعد كأس العالم، منذ عودتي وأنا بدأت اللعب بدلًا من التدريبات، تأثرت بالمونديال قليلًاولكنني أعود إلى مستواي.

وأكمل: أشعر أنني في حالة جيدة وآمل أن أستمر على هذا الشكل حتى نهاية الموسم، لا أستطع أن أقول أي شيء عن التجديد لأنني لمأتحدث إلى النادي، أنا هاديء للغاية، أنا دائما أكرر نفس الشيء، أريد أن أبقى هنا.

وأوضح: أشعر أنني بحالة جيدة وأريد البقاء في مدريد، يجب أن أتحدث وأعرف ما يفكر فيه النادي، أريد أن أستحق الاستمرار، لا أن يُمنحلي، لم يمنحني أحد شيئًا، أود الاستمرار عن جدارة، لا شيء يمكن أن يغير علاقتي أو أفكاري مع النادي، مدريد هو نادي حياتي ولا أحديستطيع كسر ذلك أو تغييره.

وواصل: سأفعل كل ما بوسعي لأستحق البقاء هنا، لطالما كانت لدي علاقة جيدة مع النادي، لا داعِ للاندفاع، نحن في منتصف الموسم،الوقت طويل جدًا وهناك العديد من التحديات المقبلة، أنا أركز على الموسم لتقديم أداء جيد والعودة إلى مستواي، ثم سنرى ما سيحدث.

وأشار: أنا هنا منذ 11 عامًا وأعلم أن المطلوب هو أقصى الأداء، قيلت أشياء كثيرة في الخارج، هذا طبيعي لأنه أفضل ناد في العالم، لقدلعبت أنا وتوني كروس معًا قبل كأس العالم وبشكل جيد والآن يبدو أننا لا نستطيع فعل ذلك، لقد فزنا كثيرًا، لا يزعجني ذلك، لقد اعتدت علىذلك، علينا أن نقدم أداءً جيدًا.

وأشاد بشباب الفريق: هم يبلون بشكل جيد، لديهم مستقبل عظيم وهذا يعتمد عليهم، هم ليسوا هنا من قبيل الصدفة، ريال مدريد استثمرفيهم لأنهم جيدون للغاية، لا علاقة لهم بتجديد عقدي.

وأكمل عن فينيسيوس جونيور: نحن ندعمه يوميًا، أنا ضد أي نوع من الإهانات العنصرية، في الملعب وخارجه، على السلطات أن تتصرفبقوة أكبر، ما يتعين عليه (فينيسيوس) فعله هو التركيز على اللعب، النادي خلفه وكلنا ندعمه ونحن هنا من أجله.

وختم عن حقيقة مطالبة ريال مدريد بإعتزاله دوليًا: لم يحدث ذلك، هذا ليس أسلوب النادي، لم يؤثر اللعب دوليًا على أدائي مع ريال مدريد، أنتم تتحدثون كثيرًا عن سني، لكني أظهرت أنني أستطيع اللعب مع الفريق والمنتخب، بعد دوري الأمم سأقرر ما سأفعله.