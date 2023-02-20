إصابات لاعبي الاتحاد تربك سانتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نونو سانتو، تجهيز مدافع للفريق الأول الكروي ليكون إلى جانب أحمد شراحيلي، بعد أن تراكمت البطاقات الصفراء على قائد الفريق أحمد حجازي الذي سيغيب عن مواجهة فريق الرائد الخميس المقبل.

ويعاني المدير الفني البرتغالي كون أحد أهم عناصر العمود الفقري للفريق وميزانه سيغيب لكونه يملك بخلاف الإمكانيات الفنية إمكانيات قيادية ومعنوية وتأثير على زملائه في الفريق.

ويعمل المدرب بمعاونة مساعديه على تجهيز اللاعب مدالله العليان ليكون الظهير الأيمن الأساسي حاليا في الفريق لا سيما بعد إصابة زميله مهند الشنقيطي في أربطة العضلة الضامة والتي تحتاج إلى وقت ما بين العلاج والاستشفاء والتأهيل.

كما يبحث سانتو أيضا من بين الاحتياطيين عن لاعب كذلك يجيد اللاعب في خانة الظهير الأيمن تحسبا لأي طارئ من خلال وجود إصابة أو إيقاف للاعب بالطرد المباشر أو لتراكم البطاقات الصفراء.

ويتابع سانتو مدى جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمدالله الذي يواصل برنامجه التدريبي الانفرادي وسيتضح خلال اليومين المقبلين حالة اللاعب من خلال إمكانية المشاركة في مواجهة فريق الرائد من عدمها.

في حين شارك المدافع حمدان الشمراني في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين بعد شفائه من الإصابة واكتمال برنامجه التأهيلي واللياقي.