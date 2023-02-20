جريميو البرازيلي يخطط لخطف ميشايل من الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم تطور وتحسن مستوى وإنتاج ميشايل مع الهلال أخيرا، إلا أن مستقبله مع النادي أبعد ما يكون عن الاستقرار، إذ يعد أحد أقرب اللاعبين للرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الجناح البرازيلي ارتدى القميص الأزرق في يناير 2022، ورغم المعاناة في البداية إلا أنه لعب دورا مهما في المراحل الأخيرة من الدوري السعودي الموسم الماضي، وأسهم في تتويج الهلال به على حساب الاتحاد، لكنه رغم ذلك لم يستطع إقناع المدرب رامون دياز في منحه مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق هذا الموسم.

صاحب الـ27 عاما ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالعودة إلى البرازيل، سواء لناديه فلامنجو أو لوجهات أخرى، أبرزها جريميو، ولكن الهلال لم يستطع التخلي عنه بعد منعه من القيد، بسبب قضية محمد كنو مع النصر.

جريميو فيما يبدو لم يغلق باب المفاوضات تماما، وأجل الأمر برمته إلى الصيف القادم، وهذا ما أكده نائب رئيس النادي والمدير الفني للفريق في مقطع فيديو متداول عبر تويتر.

نائب الرئيس، باولو كاليفي، سُئل من أحد الصحفيين عن اللاعب الذي يفاوضه النادي لدعم صفوفه، فرفض الإجابة وتهرب من السؤال، لكن المدرب ريناتو جاوتشو خالفه، وقدم للصحفي الإجابة التي فاجأت الرجل الأول تماما.

المدرب أجاب موضحا أنه ميشايل لاعب الهلال، ليستقبل كاليفي تلك الإجابة برد فعل غريب يدل على صدمته من هذا الرد.

الصحافة البرازيلية عدّت تصرف المدرب وكشفه عن المفاوضات الجارية مع نجم الهلال، نوعا من الضغط على الإدارة لحسم الملف والتعاقد مع الجناح، الذي انضم للدوري السعودي مقابل 8.5 ملايين يورو حصل عليها فلامنجو.