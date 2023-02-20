فولاذ يهزم الفيصلي وينهي مغامرته في دوري أبطال آسيا

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وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفيصلي على المستوى القاري جاء ذلك بعد تحقيقه لقب كأس الملك ورغم عدم وجود الخبرة الكافية للفريق في دوري أبطال آسيا إلا أن عنابي سدير سجل مشاركة مميزة رغم المغادرة من دور الـ16.وقد سجل الفريق حدثا للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية، حيث أصبح الفيصلي هو أول فريق سعودي يلعب في دوري أبطال آسيا وهو يلعب ضمن أندية الدرجة الأولى، وكان ذلك بعد هبوطه الموسم الماضي.
وكان الفيصلي قد وصل لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط مكنته من الصعود للدور الثاني واجتياز دور المجموعات قبل أن يصطدم بفولاذ الإيراني ويغادر البطولة.
على الطرف الآخر استطاع فولاذ بعد هذا الفوز تجاوز دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق في البطولة، حيث تعد هذه المرة هي الثانية التي يصل فيها الفريق لدور الـ 16 من أصل 5 مشاركات سابقة وكانت الأولى عام 2014 وغادر آنذاك أمام السد قبل أن يعود مساء الأمس ويتأهل على حساب الفيصلي.
مشوار الفيصلي في دوري أبطال آسيا:
- تصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.
- استطاع تحقيق الفوز في مواجهتين خلال دور المجموعات.
- تعادل في 3 مواجهات في دور المجموعات.
- خسر مواجهة وحيدة كانت أمام السد القطري في الجولة الأخيرة.
بعد المباراة:
- تعد هذه المشاركة هي الأولى للفيصلي في البطولة ووصل إلى دور الـ16.
- يعتبر الفيصلي أول فريق سعودي يلعب الأدوار الإقصائية وهو في الدرجة الأولى.
- هذه المواجهة الأولى التي جمعت الفيصلي بفولاذ في تاريخ الفريقين.
- فولاذ الإيراني وصل لدور الـ16 في مشاركتين من أصل 5، غادر عام 2014 أمام السد وتأهل أمس أمام الفيصلي.
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