المؤتمر الوزاري العالمي يناقش النزاهة الرياضية

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ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى العـالم؛ حيث يقام بمبادرة من المملكة، تم إطلاقها ضمن مؤتمر الأطراف في مقر منظمة اليونسكو عام 2019م؛ بهدف المساهمة في تعزيز النزاهة والقيم الرياضية، والتنافس الشريف في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرياضة في العالم بأسره.وتضم فعاليات المؤتمر، الذي يشارك به عدد من القيادات الرياضية الكبرى: إقامة العديد من جلسات النقاش، وورش العمل؛ منها ما يتعلق بالإجراءات القانونية والحوكمة في الجرائم الدولية المتعلقة بالرياضة، وحماية الرياضة من الفساد، وأدوار السلطات الرياضية حول العالم في ملفّ النزاهة والحوكمة الرياضية، فضلا عن مناقشة أهم التطورات في مجال النزاهة الرياضية، والعديد من المحاور البارزة الأخرى.
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