شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق الشباب السعودي في تحقيق الفوز 2 -0 والتأهل إلى دور الثمانية على حساب ناساف الأوزبكي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الجنوب في قطر، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة القارية.

وسجل ثنائية الشباب على مدار الشوطين حسين القحطاني عند الدقيقة 12، وإيفر بانيجا عند الدقيقة 55، ليصعد الفريق إلى دور الـ8 للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته القارية، بعد 2006 - 2010 - 2013.

وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام التجمع، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بأوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي المسابقة القارية في مباراتي ذهاب وإياب.

وتجري قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، اليوم، بعد استكمال منافسات دور الستة عشر.