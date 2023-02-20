الشباب يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

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وسجل ثنائية الشباب على مدار الشوطين حسين القحطاني عند الدقيقة 12، وإيفر بانيجا عند الدقيقة 55، ليصعد الفريق إلى دور الـ8 للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته القارية، بعد 2006 - 2010 - 2013.وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام التجمع، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بأوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي المسابقة القارية في مباراتي ذهاب وإياب.
وتجري قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، اليوم، بعد استكمال منافسات دور الستة عشر.
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