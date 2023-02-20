شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع رأى كولر فى عرض بشكتاش التركى للتعاقد مع ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق العرض التركى المقدم للمالى أليو ديانج لاعب خط وسط المارد الأحمر للوقوف على القرار النهائى فى الصفقة.

تلقى مسئولو النادى الأهلى اتصالات من بشكتاش التركى للحصول على خدمات المالى آليو ديانج لاعب وسط الأحمر حالياً، وعدم الانتظار لميركاتو الصيف المقبل.

ورغم انتهاء فترة القيد الشتوى فى معظم دوريات العالم، إلا أن الأندية التركية مازال بإمكانها ضم لاعبين جدد وقيدهم حالياً بسبب الزلزال المُدمر الذى ضرب تركيا وسوريا مؤخراً وتسبب فى خسائر فادحة بالدولتين.

ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مد فترة تسجيل اللاعبين فى ميركاتو الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.

وارتبط اسم ديانج بنادى بشكتاش خلال الفترة الماضية لكن الجديد والمُثير فى الأمر أن النادى التركى يرغب فى شراء اللاعب المالى حالياً وليس فى نهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو بشكتاش لنظرائهم فى الأهلى عزمهم على إرسال عرض رسمى لضم ديانج حالياً، وأنهم يرغبون فى حسم الصفقة خلال الأيام الحالية وعدم تأجيلها لفترة الانتقالات الصيفية المقبل حال موافقة الأهلي.

ورفض الأهلى عرض بشكتاش لأن النادى يحتاج اللاعب لاستكمال الموسم الجارى خاصة وأنه مُقيّد أفريقياً ومحلياً ولن يكون الأهلى قادراً على تعويض ديانج بعد غلق باب القيد محلياً وأفريقياً.

وتزامنت مفاوضات بشكتاش مع الأهلى لضم ديانج مع رغبة القلعة الحمراء فى ضم الكونغولى جاكسون موليكا لاعب بشكتاش خلال الصيف المقبل بعدما تسبب الخلاف المالى بسن الطرفين فى عدم إتمام الصفقة خلال انتقالات يناير الأخيرة.

وكان النادى الأهلى قد أعلن فى الثامن من يناير عام 2021 تمديد عقد ديانج لمدة 5 سنوات قادمة.

ويتم إغلاق القيد الشتوى فى تركيا يوم 8 فبراير كل عام، ولكن مع أحداث الزلزال تقرر منح الأندية والاتحاد التركى لكرة القدم من جانب فيفا مهلة إضافية لضم الصفقات الجديدة تنتهى يوم 5 مارس المقبل.