شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصل برج العرب للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بالنادي المصري، إلى برج العرب استعدادًا للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة، واستعان الجهاز الفني بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، بمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي جمعت الفريقين أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين بيراميدز والمصري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بيراميدز والمصري قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا للرد على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن.

وجاء بيان المصري كالتالي:

تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة والمجهله المتعلقة بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرياضية وغير الرياضية.

وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاستقرار الفني والإداري داخل النادي وبناء على ذلك فإن مجلس إدارة النادي المصري يناشد السادة الإعلاميين القائمين على تغطية أخبار النادي بصفة عامة وأخبار الفريق الأول بصفة خاصة بتحري الدقة فيما يتم نشره عن النادي.

وكذلك الابتعاد عن الشائعات التي من شأنها الإضرار بالنادي وإثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية التي تضرب المثل في الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة النادي والجهاز الفني حرصا منها على إرساء دعائم الاستقرار بالقلعة الخضراء.

وتهيب إدارة المصري، بكافة السادة الإعلاميين الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية الخاصة بالنادي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات المتعلقة بالنادي ، وكذلك السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي وذلك باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي.