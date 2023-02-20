الامارات | «شباب الشارقة» بطل كأس السوبر لكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق شباب كرة اليد في نادي الشارقة، ببطولة كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي والـ 14 تاريخياً، عقب فوزه على العين بنتيجة «38-37»، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي.

وأضاف شباب الشارقة الثنائية الرابعة على التوالي بالجمع في موسم واحد بلقبي «السوبر» و«الدوري»، كما واصل شباب «الملك» تحطيم الأرقام القياسية في بطولة «السوبر» باحتكارهم اللقب لـ 14 مرة من أصل 20 نسخة بتاريخ المسابقة.

ونجح شباب الشارقة في انهاء الشوط الأول بنتيجة (23-11)، في فارق سمح لـ «الملك» الصمود في وجه الصحوة المتأخرة للاعبي العين خلال مجريات الشوط الثاني، والخروج فائزاً في المباراة (38-37) والتتويج باللقب.