شكرا لقرائتكم خبر الإسباني ماناس يصفع مساعد مدرب أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض أحد أعضاء الجهاز الفني في أرسنال للهجوم خلال فوز «الغانرز» في اللحظات الأخيرة على ملعب «فيلا بارك» أمام أستون فيلا 4-2، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، فإن ميجيل مولينا، الذي يعمل محللا للأداء في الجهاز المعاون لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، تلقى صفعة على وجهه، من عضو الجهاز الفني لأستون فيلا فيكتورا ماناس.

وأضافت الصحيفة، «إن مولينا غادر غرفة ملابس أرسنال مع علامة حمراء كبيرة على وجهه بعد أن صفعه الإسباني ماناس، الذي عمل سابقا مع «الغانرز» في الجهاز المعاون لمدرب أستون فيلا الحالي أوناي إيمري.

وتابعت «ذا صن»، أن ماناس واجه مولينا بسبب احتفالاته المبالغ فيها، بعدما سجل أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، وتبادل الثنائي الإهانات الغاضبة باللغة الإسبانية.

وفي النهاية، أثار مولينا الشجار من خلال إرسال قبلات ساخرة لمنافسه، الذي استمر في الصراخ بصوت عال، واشتبك الاثنان مرة أخرى في نفق اللاعبين مباشرة بعد صافرة النهاية قبل أن يتم الفصل بينهما.