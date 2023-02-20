الأهلي المصري يشكو الهلال السوداني للكاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم النادي الأهلي المصري صباح أمس بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد نادي الهلال السوداني، بداعي ما تعرض له الأهلي «من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية ، واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، وذلك قبل وأثناء وبعد المباراة، التي جرت بين الفريقين السبت الماضي».

ويتعلق الأمر بمباراة الفريقين التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الهلال على الأهلي 1/ 0.

وجاء في نص شكوى الأهلي الذي نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أمس: «أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء الجمعة الماضي، اقتحم بعض مشجعي الهلال الملعب، وقذفوا الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف، الذي عاين الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره».

وتابع الأهلي في الشكوى: «عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، اعتدى أحد أفراد هذا الطاقم على لاعب الأهلي محمد عبد المنعم، بإحدى الأدوات الطبية. وترتب على ذلك إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب مغادرته الملعب نهائيا، إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء الهلال حتى نهاية المباراة، وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي، وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء».

وأضاف: «ما حدث في ملعب نادي الهلال السبت الماضي، هو سيناريو تكرر مرات من قبل. وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباراة سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 2020-2-1، عندما اقتحمت جماهير الهلال ملعب المباراة، ورفض النادي الأهلي التصعيد في ذلك الوقت، حرصا على العلاقات الطيبة بين الأندية، والرسالة السامية للعبة كرة القدم بين الشعوب.

الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود. ننتظر تدخلكم العاجل، وتطبيق اللوائح والقوانين حرصا على نجاح مسابقات الكاف».

10 مخالفات تضمنتها شكوى الأهلي

