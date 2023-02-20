شكرا لقرائتكم خبر ميسي يهيمن على جوائز الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيمن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جوائز الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم والتي أعلنها أمس، لأفضل اللاعبين والمدربين والحكام والهدافين عن عام 2022.

ونشر الاتحاد عبر موقعه الالكتروني قائمة بالنجوم الذين حصلوا على جوائز الأفضل، وشهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، وآخرين.

وسيطر ميسي على القائمة المعلنة، بعد أن توج بـ3 جوائز: أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وأفضل صانع ألعاب، بالإضافة إلى أنه أفضل هداف دولي مع المنتخبات.

وفاز النجم الفرنسي مبابي بجائزة أفضل هداف في العالم لعام 2022، أما اللاعب الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام فاختير أفضل لاعب شاب تحت 20 عاما.

وغاب النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن القائمة، رغم تتويجه مع فريقه ريال مدريد العام الماضي بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكان الهداف في المسابقتين، بالإضافة إلى قيادة الملكي إلى تحقيق كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

أما بالنسبة لحراسة المرمى، ففاز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس مرمى، بعد تألقه اللافت مع ريال مدريد في كل مسابقات الموسم الماضي.

وعلى صعيد المدربين، فاختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب للأندية، مما اختير المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أفضل مدرب للمنتخبات الوطنية، بعد قيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم في قطر.

وفاز الحكم البولندي سيمون مارتشينياك -الذي حكم نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين فرنسا والأرجنتين- بجائزة أفضل حكم.

وفيما يتعلق بالأندية والدوريات العالمية، حصد نادي فلامينغو لقب أفضل ناد عالميا في عام 2022، وفق ما أعلنه الاتحاد.

إلى ذلك وبينما كانت جماهير ملعب «حديقة الأمراء» تنتظر صافرة الحكم وفريقها باريس سان جيرمان متعادل 3-3 مع ليل في الدوري الفرنسي، كان للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رأي آخر.

فالساحر الأرجنتيني تصدى لركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليسجل بها هدف الفوز القاتل ويمنح فريقه 3 نقاط هو في أمس الحاجة إليها في رحلة دفاعه عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي.

أرقام ميسي مع الفريق الباريسي:

