وسائل إعلام: بشكتاش يطلب من الأهلي ضم ديانج.. والنادي التركي يوضح

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي تلقوا اتصالات من بشكتاش التركي للحصول على خدمات المالي آليو ديانج نجم خط وسط الفريق الأحمر حالياً، وعدم الانتظار لميركاتو الصيف المقبل.

وعلى الرغم من انتهاء فترة القيد الشتوي فى معظم دوريات العالم، إلا أن الأندية التركية مازال بإمكانها ضم لاعبين جدد وقيدهم حالياً بسبب الزلزال المُدمر الذى ضرب تركيا وسوريا مؤخراً وتسبب فى خسائر فادحة بالدولتين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافق على مد فترة تسجيل اللاعبين فى ميركاتو الشتاء بتركيا حتى 5 مارس المقبل، بعد أحداث الزلزال التى وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، ومنعت الأندية من تسجيل صفقاتها الشتوية مع الاتحاد التركي.

وارتبط اسم ديانج بنادي بشكتاش خلال الفترة الماضية، إلا ان الجديد فى الأمر هو أن النادي التركي يرغب فى شراء اللاعب المالي حالياً وليس فى نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، فقد أكد مسئولو بشكتاش لنظرائهم في الأهلي عزمهم على إرسال عرض رسمي لضم ديانج حالياً ، وأنهم يرغبون في حسم الصفقة خلال الأيام الحالية وعدم تأجيلها لفترة الانتقالات الصيفية المقبل حال موافقة الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي رفض عرض بشكتاش لأن النادي يحتاج اللاعب لاستكمال الموسم الجاري خاصة وأنه مُقيّد أفريقياً ومحلياً ولن يكون الأهلي قادراً على تعويض ديانج بعد غلق باب القيد محلياً وأفريقياً.

وتزامنت مفاوضات النادي التركي مع الأهلي لضم ديانج مع رغبة القلعة الحمراء في ضم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش خلال الصيف المقبل بعدما تسبب الخلاف المالي بسن الطرفين في عدم إتمام الصفقة خلال انتقالات يناير الأخيرة.

نادي بشكتاش يرد

وفي السياق، رد نادي بشكتاش على أنباء اهتمامه بضم نجم النادي الأهلي أليو ديانج.

ونقل موقع "بطولات" عن المدير الرياضي لنادي بشكتاش، جيهون كازانجي، قوله إن "هذه أخبار كاذبة تمامًا، لسنا مهتمين بضم ديانج سواء في فترة الانتقالات الحالية أو حتى الصيفية".

يشار إلى أنه في الثامن من يناير 2021، أعلن الأهلي تمديد عقد ديانج لمدة 5 سنوات قادمة.