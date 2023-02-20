شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى بين طلائع الجيش وإنبى فى الشوط الأول بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش و إنبى ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على استاد بتروسبورت.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كريم حلاوة و كريم طارق وأحمد سمير بينما هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو وأحمد أمين قفه.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس بتشكيل كل من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله "كماتشو"، أحمد متعب.

خط الوسط: محمد شحاتة، العربى بدر، أحمد سمير ، كريم طارق ، إسلام محارب.

الهجوم: كريم حلاوة.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى كالتالى

حراسة المرمى: رضا السيد .

خط الدفاع: على فوزى ، أحمد صبيحة ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد يوسف .

خط الوسط: مروان داوود ، أحمد العجوز ، إيريك تراورى ، محمد عبد العاطى .

الهجوم: رفيق كابو ، أحمد أمين " قفه " .

ويحل فريق طلائع الجيش، بقيادة مدربه عماد النحاس، ضيفا ثقيلا على إنبي والذى يقوده تامر مصطفى، على ملعب بتروسبورت، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، بينما توقف رصيد فريق إنبى بعد هزيمته في الجولة الماضية من بيراميدز، عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر.