شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للبنك الأهلي بالإسماعيلية استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق البنك الأهلي غداً، الثلاثاء، فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع لتأهيل اللاعبين نفسيأ بعد النتائج السلبية الأخيرة، والاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 28 فبراير الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة من التدريبات بعد التعادل مع سموحة ، حيث أشاد المدير الفني للفريق بأداء اللاعبين عقب مباراة سموحة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.