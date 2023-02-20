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شاهد أول تدريب للزمالك استعدادًا للترجى بمشاركة الونش وفتوح

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القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك، اليوم، الاثنين، أول تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من ليبيا لمواجهة المريخ السودانى.

‏وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تضمنت الإطالات والركض حول الملعب قبل أداء تدريبات بالأدوات التى أحضرها الجهاز الفني إلى ملعب النادي.

وحرص فيريرا على الاطمئنان على أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على هامش المران، وتعافى فتوح من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة محليا وأفريقيا.

وانتهى فتوح من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة، وأصبح لائقًا من الناحية الطبية والبدنية من أجل العودة لمباريات الفريق المقبلة.

ومنح فيريرا، تعليمات فنية لكل من عمر جابر ومصطفى شلبي ثنائي الفريق خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وشرح فيريرا لعمر جابر بعض المهام الفنية المطلوبة منه على المستويين الدفاعي والهجومي، فيما تحدث المدير الفني مع مصطفى شلبي عن ضرورة النقل السريع للكرة وإتقان التمريرات الطولية .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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