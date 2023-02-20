شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على الداخلية 2-1 بهدف فى الدقيقة 90 ويقفز للمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم محمود علاء للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وتعادل كريستوفر جون للداخلية فى الدقيقة 69، ويحرز أحمد عيد هدف الفوز للاتحاد السكندري في الدقيقة 97.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.خط الدفاع: جافين ، محمود علاء، عبد الله نصيب وصبري رحيل.

خط الوسط: مورو ، ناصر ناصر وإسلام عبد النعيم.

الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي ومابولولو.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت

خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي

خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي