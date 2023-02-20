شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي القطرى والوكرة والنصر وبنى ياس فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، الاثنين، منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة 12 فريقا.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في السابعة مساءً على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، بحضور مسئولى الاتحاد العربي والمصري برئاسة المهندس ياسر قمر وعمرو مخلوف رئيس اللجنة العليا للبطولة وحسن عابد مدير البطولة.

وأقيمت اليوم أربع مباريات، حتى الآن، استطاع فريق الأهلي القطري الفوز على كاظمة الكويتي بنتيجة ”3-1”.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-21”، ”25-21”، ”23-25”، ”25-21”، وأقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الوكرة القطري الفوز على نظيره فريق السيب العماني، بنتيجة ”3-2”، بعد مباراة كبيرة بين الفريقين.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-14”، ”25-23”، ”25-21”، ”25-19”، ”15-12”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

كما فاز النصر البحريني على الصداقة الفلسطيني بنتيجة ”3-0”، في المباراة التي أقيمت على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”22-25”، ”15-25”، ”17، 25”.

كما فاز فريق بني ياس الإماراتي على فريق خيبل المهرة اليمني بنتيجة ”3-0”، في المباراة التي أقيمت على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-13”، ”23-21”، ”25-21”.

ومن المقرر أن يواجه الميناء اليمني نظيره السويحلي الليبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويواجه الأهلي المصري نظيره مصافي الشمال العراقي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد نجح مجلس الإدارة في الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة بتوفير ثلاث صالات لاستضافة البطولة؛ حيث سيتم تخصيص الصالتين الثانية والثالثة للمباريات بينما تستقبل صالة رقم أربعة تدريبات الفرق المشاركة بالبطولة.