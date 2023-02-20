شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غداً لـ محمود جابر للحديث عن مواجهة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب ، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة والنصف ظهر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة نيجيريا المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، على أن يخوض الفريق مرانه الأخير فى الثالثة والنصف عصر غد بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة النسور.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وأكد محمود جابر أنه راضٍ عن أداء اللاعبين أمام موزمبيق، مشيراً إلى أن الفراعنة أضاعوا العديد من الفرص السهلة، مؤكداً أن الفريق كان يحتاج إلى الشراسة الهجومية من أجل التسجيل.

وقال جابر، "كنا محتاجين توفيق فى المباراة، الفريق إدى مباراة طيبة وراضٍ عن الأداء، أضعنا عدة فرص سهلة أمام المرمي، وإنهاء الهجمة كان يحتاج إصرارا وشراسة أكبر حتى نستطيع التسجيل".

وتابع مدرب شباب الفراعنة، "البدايات أحيانًا تكون عكس ما نرغب، أنا راضٍ تمامًا عن مستوي اللاعبين والمجهود الذى بذلوه، وفى المباريات المقبلة سيكون اللاعبين بشكل أفضل".

وواصل، "استحوذنا على المباراة وخلقنا فرص عديدة طوال اللقاء، ولكن أضاعوا الفرص بسبب غياب التركيز، كنا نرغب فى الفوز، والآن نفكر فى نيجيريا والسنغال وغياب التوفيق".