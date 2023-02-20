شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: أسوان يحترم كل المنافسين.. والأهلى والزمالك عنوان جاذب للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، أن أسوان يحترم كل المنافسين ومواجهة الأهلى مثل أى مباراة ضمن 34 مباراة خلال الدورى بثلاث نقاط من حقنا أن نسعى لحصدها على ملعبنا.

وقال الرمادي، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "أمامنا مباراة أمام فريق كبير وبطل، فالأهلى والزمالك قيمة وعنوان الكرة المصرية الجاذب محليا وقاريا".

وأضاف مدرب أسوان، "المباراة مهمة بالنسبة لنا ونرغب فى أن نكون على قدر الحدث ونسير الأمور الفنية حسب قدراتنا ومطمئن لأوضاع فريقى وجاهزيته".

وتابع الرمادى، "نواصل الاجتهاد فى مشوار الدورى العام ولا نعمل من أجل مباراة بعينها ومواجهة الأهلى مثل كل المباريات أتممنا الإستعداد لها بصورة طبيعية".

وأكمل الرمادي، "المباريات الجماهيرية الكبيرة لا تتحمل الهفوات والأخطاء الفردية والجماعية، نثق فى لاعبينا وفى قدرتنا على تقديم أداء يليق بقدراتنا وطموحاتنا".

ويرى المدير الفنى الشاب أن الدور الثانى صعب جدا والمباريات المؤثرة والحاسمة ستكون مع فرق المنافسة المباشرة، قائلا :"أحترم كل المنافسين وننشد دائما تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

واستكمل تصريحاته، "لا أشغل بالى بأوضاع التحكيم وتحقيق العدالة حق ومصلحة للجميع ويضيف لسمعة الدورى المصرى، نثق فى مساندة جماهير أسوان ودعمها لنا لأنها سبب رئيسى فيما حققناه خلال الأسابيع الماضية بالحصول على 22 نقطة وصلنا بهم إلى منتصف الجدول بالمركز التاسع، وسعيد بروح وإنضباط اللاعبين وتحملهم المسئولية طوال الوقت وهذا يحسب لهم".

واختتم تصريحاته قائلا، "مجلس الإدارة ولجنة الكرة يسعيان طوال الوقت لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الإدارى والمالى للفريق، ومنظومة العمل فى الدورى الممتاز تحتاج إلى الفاعلية المستمرة لكل الأدوات التى يحتاجها الفريق".