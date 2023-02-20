شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة أسوان يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي غداً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي غدا فى الدوري. وأكد رئيس النادي للاعبين أهمية المرحلة المقبلة التى تبدأ بمواجهة الأهلى ثم غزل المحلة خارج أسوان وبعدها فيوتشر بأسوان قائلا، "نثق فى كل عناصر الفريق وفى قدرتكم على إسعاد جماهير أسوان".

وأكد الشافعي صالح للاعبين، فى حضور الجهاز الفني، أن مجلس الإدارة ولجنة الكرة يسعيان طوال الوقت لتوفير الأجواء المناسبة التى تساعد الجهاز الفنى واللاعبين على تحقيق طموحات جماهير وإدارة النادى.

وقال رئيس النادي الجنوبي في معرض حديثه عن مواجهة الغد، "نرغب فى تأكيد البقاء بالممتاز مبكرا، ففريقنا ونتائجنا تؤكد الأحقية بذلك".