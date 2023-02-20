شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. الميكاري وتاو يستعرضان مهاراتهما الخاصة مع الكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم، الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر استعدادًا لمباراة أسوان ببطولة الدوري، المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر غدٍ الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو لملخص المران الختامي قبل مباراة أسوان، ظهر فيه قيام ياسين الميكارى محلل الأداء باستعراض مهارته فى التصويب على المرمى من زاوية جانبية، فيما حرص بيرسي تاو على استعراض مهاراته فى اللعب بالكرة، ونفس الحال بالنسبة لبعض اللاعبين.

وقبل انطلاق مران الأهلي الختامي باستاد أسوان عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، تحدث فيها ‏عن كافة الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة أسوان غدا.

وعقب المحاضرة أدى لاعبو الأهلي ‏فقرة إحماء أعقبها تدريبات بالكرة، وفقرة خاصة بالجوانب الخططية والتكتيكية التي يرغب الجهاز ‏الفني في تنفيذها خلال مباراة أسوان.‏

وخاض حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏