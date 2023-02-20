شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش وإنبى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الأساسى الذى سيخوض لقاء إنبى ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تنطلق بعد قليل باستاد بتروسبورت.

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى .. أحمد مسعود .

خط الدفاع .. أحمد أيمن منصور ، أحمد عبد الرحمن ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد متعب .

خط الوسط .. محمد شحاتة ، العربى بدر ، أحمد سمير ، كريم طارق ، إسلام محارب .

الهجوم .. كريم حلاوة.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى كالتالى..

حراسة المرمى .. رضا السيد.

خط الدفاع .. على فوزى ، أحمد صبيحة ، أحمد خليل " كالوشا " ، أحمد يوسف .

خط الوسط .. مروان داوود ، أحمد العجوز ، إيريك تراورى ، محمد عبد العاطى .

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين " قفه".

ويحل فريق طلائع الجيش، بقيادة مدربه عماد النحاس، ضيفا ثقيلا على إنبي والذى يقوده تامر مصطفى، على ملعب بتروسبورت، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، بينما توقف رصيد فريق إنبى بعد هزيمته في الجولة الماضية من بيراميدز، عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر.