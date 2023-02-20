شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحرز هدف التعادل أمام الاتحاد السكندري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريستوفر جون لاعب الداخلية فى تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام الاتحاد السكندري فى الدقيقة 69 من زمن المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة بين الفريقين 1-1.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.خط الدفاع: جافين ، محمود علاء، عبد الله نصيب وصبري رحيل. خط الوسط: مورو ، ناصر ناصر وإسلام عبد النعيم. الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي ومابولولو.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: