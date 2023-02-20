شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المنتخب الأولمبي يواجه زامبيا 22 و27 مارس فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومى 22 مارس باستاد الدفاع الجوى فى السادسة مساءً، و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا فى السادسة مساءً أيضا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المجمعة التي يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد "باريس 2024"، بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.

وجاء الاستقرار على موعد المباراتين بناءً على رغبة المنتخبين من خلال مخاطبات رسمية، ويعتبر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى نفسه فى حال انعقاد مستمر استعدادا للجولة الحاسمة والمهمة جداً فى مسيرة المنتخب نحو تحقيق الحلم الأولمبي، ويتابع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية مع ميكالى والإدارية مع محمود حرب المدير الإداري.

ويضم جهاز المنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب للحراس وليونياردو مخطط احمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمر سلمان الإدارى واحمد محمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.