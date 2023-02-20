الاتحاد السكندري يُبعد الزمالك عن المربع الذهبي بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الاتحاد السكندري في الصعود إلى المربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه على الداخلية بهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

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كتيبة الاتحاد السكندري بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، واصلت نتائجها المميزة بتحقيقها الفوز العاشر هذا الموسم، ما أدخل زعيم الثغر في المربع الذهبي وإزاحة الزمالك إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز.

وتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي تراجع إلى المركز الخامس.

ويخوض الاتحاد السكندري مباراته المقبلة مع طلائع الجيش، يوم الاثنين الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرون

من الدوري المصري.

الاتحاد والداخلية

سجل محمود علاء هدف المبادرة والتقدم لصالح الاتحاد السكندري عند حلول الدقيقة 25من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أدرك الداخلية التعادل عن طريق لاعبه كريستوفر جون عند الدقيقة 69.

وبينما يتأهب الجميع لإطلاق حكم المباراة صافرته معلنا التعادل بين الاتحاد والداخلية، خطف أحمد عادل هدفًا قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليمنح زعيم الثغر ثلاث نقاط غالية في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

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