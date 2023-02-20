الاتحاد السكندري يفلت من كمين الداخلية بفوز قاتل

ياسر رشاد - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا قاتلا من الداخلية بهدفين لهدف، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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سجل محمود علاء هدف المبادرة والتقدم لصالح الاتحاد السكندري عند حلول الدقيقة 25من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أدرك الداخلية التعادل عن طريق لاعبه كريستوفر جون عند الدقيقة 69.

وبينما يتأهب الجميع لإطلاق حكم المباراة صافرته معلنا التعادل بين الاتحاد والداخلية، خطف أحمد عادل هدفًا

قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليمنح زعيم الثغر ثلاث نقاط غالية في مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يصعد الاتحاد السكندري إلى المركز الذهبي بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يواصل الداخلية معاناته في المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة برصيد خمس عشرة نقطة.

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