دياز يعلن تشكيل الهلال لمواجهة شباب أهلي دبي في دوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الهلال السعودي التشكيل الأساسي لمواجهة اهلي شباب دبي الإماراتي، التي ستقام بينهما مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أسيا.

وصول حافلة الهلال السعودي إلى ستاد الجنوب إستعدادًا لمباراة شباب الأهلي

وتقام مباراة الهلال وي شباب دبي الإماراتي، على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة، عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والعاشرة بتوقيت الامارات.

وتشهد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي مواجهة خاصة بين سالم الدوسري نجم الهلال، وفيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي دبي في

المواجهة التي تجمع الفريقين.

ويعد سالم الدوسري أحد أبزر العناصر المؤثرة لدى كتيبة الزعيم السعودي كونه سجل 5 أهداف وصنع 3 خلال 15 لقاء بمختلف المسابقات، أي ساهم في 8 أهداف في 15 مباراة.

الأمر ذاته مع شباب الأهلي دبي إذ يعد فيديريكو كارتابيا نجم الفريق الإماراتي لكونه سجل 7 أهداف وصنع 5 خلال 14 لقاء مع فريقه بمختلف المسابقات هذا الموسم.