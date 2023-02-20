الخطيب يهدي محافظ أسوان درع وعلم الأهلي ‏

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ياسر رشاد - القاهرة - أهدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، درع علم النادي إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عصر اليوم الإثنين، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ونظيره فريق أسوان، والتي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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ضم وفد الأهلي إلى جانب الكابتن محمود الخطيب كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.
وأكد الكابتن محمود الخطيب شكره العميق لأهالي أسوان على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر ليس غريبًا على هذه المدينة الساحرة التي تعد واحدة من أهم المدن السياحية في مصر على مر التاريخ.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الأهلي نادٍ عريق وتاريخه حافل على المستويات المحلية والإفريقية والعالمية، وأن زيارة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة لأسوان تمثل حدثًا مهمًّا، ويومًا مميزًا لن يُنسى في تاريخ المحافظة.
وعن توجيه الكابتن محمود الخطيب بإعداد فيلم وثائقي عن محافظةأسوان، قال اللواء أشرف عطية إن الأهلي له مواقف تاريخية كثيرة تنم عن وعي وطني ودور ثقافي ورياضي كبير، وإن هذا الأمر ليس جديدًا على مجلس إدارة الأهلي، إذ إن أسوان تستحق هذا الاهتمام، وشعبها مضياف يستقبل زائريه بشكل يليق بهم.
وتطرق اللواء أشرف عطية إلى مباراة الأهلي وأسوان غدًا، مؤكدًا أنها سوف تخرج بشكل يليق بالفريقين، فالأهلي أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية وأسوان هو ممثل الصعيد الوحيد بالدوري.
وفي ختام الزيارة، حرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي للواء أشرف عطية، والذي بدوره قدم درع المحافظة إلى رئيس الأهلي، متمنيًا لمنظومة النادي كلها التوفيق على كافة المستويات.