الخطيب يهدي محافظ أسوان درع وعلم الأهلي ‏

ياسر رشاد - القاهرة - أهدى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، درع علم النادي إلى اللواء أشرف ‏عطية محافظ أسوان عصر اليوم الإثنين، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏ونظيره فريق أسوان، والتي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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ضم وفد الأهلي إلى جانب الكابتن محمود الخطيب كلًّا من العامري فاروق نائب رئيس النادي، ‏والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة. ‏

وأكد الكابتن محمود الخطيب شكره العميق لأهالي أسوان على حفاوة الاستقبال، مشيرًا ‏إلى أن ذلك الأمر ليس غريبًا على هذه المدينة الساحرة التي تعد واحدة من أهم المدن ‏السياحية في مصر على مر التاريخ.‏

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الأهلي نادٍ عريق وتاريخه حافل على ‏المستويات المحلية والإفريقية والعالمية، وأن زيارة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس ‏الإدارة لأسوان تمثل حدثًا مهمًّا، ويومًا مميزًا لن يُنسى في تاريخ المحافظة.‏

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أسوان، قال اللواء أشرف ‏عطية إن الأهلي له مواقف تاريخية كثيرة تنم عن وعي وطني ودور ثقافي ورياضي كبير، ‏وإن هذا الأمر ليس جديدًا على مجلس إدارة الأهلي، إذ إن أسوان تستحق هذا الاهتمام، و‏شعبها مضياف يستقبل زائريه بشكل يليق بهم. ‏

وتطرق اللواء أشرف عطية إلى مباراة الأهلي وأسوان غدًا، مؤكدًا أنها سوف تخرج بشكل يليق ‏بالفريقين، فالأهلي أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية وأسوان هو ممثل الصعيد الوحيد ‏بالدوري. ‏

وفي ختام الزيارة، حرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي للواء أشرف ‏عطية، والذي بدوره قدم درع المحافظة إلى رئيس الأهلي، متمنيًا لمنظومة النادي كلها التوفيق ‏على كافة المستويات.