الهلال وشباب أهلي دبي.. مواجهة خاصة بين الدوسري وفيديريكو

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، على ملعب ستاد الجنوب في قطر في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

الحزم يقسو على الخلود بثنائية في دوري يلو السعودي

وتشهد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي مواجهة خاصة بين سالم الدوسري نجم الهلال، وفيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي دبي في المواجهة التي تجمع الفريقين.

ويعد سالم الدوسري أحد أبزر العناصر المؤثرة لدى كتيبة الزعيم السعودي كونه سجل 5 أهداف وصنع 3 خلال 15 لقاء بمختلف المسابقات، أي ساهم في 8 أهداف في

15 مباراة.

الأمر ذاته مع شباب الأهلي دبي إذ يعد فيديريكو كارتابيا نجم الفريق الإماراتي لكونه سجل 7 أهداف وصنع 5 خلال 14 لقاء مع فريقه بمختلف المسابقات هذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا هذا الموسم.