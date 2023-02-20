وصول حافلة الهلال السعودي إلى ستاد الجنوب إستعدادًا لمباراة شباب الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الهلال السعودي إلى ستاد الجنوب استعدادًا لمباراة شباب الأهلي في منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا .
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ونشر الهلال السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تكشف على تحرك البعثة قائلا :"مساء وصيف_العالم.مساء "حامل اللقب" .
موعد الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي في دوري آبطال آسيا
من المقرر ان تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي والهلال السعودي فيتمام 8 مساء بتوقيت القاهرة ، وفي 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية .
القنوات الناقلة لمباراة الهلال و شباب الأهلي
تذاع أحداث المباراة على العديد من القنوات العربية SSC السعودية ، وأبو ظبي الآسيوية ، قناة الكأس في منطقة الشرق الأوسط .
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