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وصول حافلة الهلال السعودي إلى ستاد الجنوب إستعدادًا لمباراة شباب الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الهلال السعودي إلى ستاد الجنوب استعدادًا لمباراة شباب الأهلي في منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا .

 

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ونشر الهلال السعودي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بتغريدة تكشف  على تحرك البعثة قائلا :"مساء وصيف_العالم.مساء "حامل اللقب" .

 

 

 

موعد الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي في دوري آبطال آسيا

من المقرر ان تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي والهلال السعودي في

تمام  8 مساء  بتوقيت القاهرة ،  وفي 9 مساء بتوقيت المملكة العربية و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و شباب الأهلي

تذاع أحداث المباراة على العديد من القنوات العربية  SSC السعودية ، وأبو ظبي الآسيوية ، قناة الكأس في منطقة الشرق الأوسط .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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