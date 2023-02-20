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بشري سارة لجماهير أهلي دبي قبل مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق شباب الأهلي دبي لمواجهة نظيره الأهلي السعودي مساء اليوم الاثنين على ستاد الجنوب ضمن إطار منافسات الجولة الـ16 في منافسات دوري أبطال آسيا.

 

وذكرت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الأثنين ، ان البلجيكي جايسون دينايير لاعب فريق شباب الأهلي جاهز بصورة طبيعية لمباراة الهلال السعودي في دوري آبطال آسيا .

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وكان جايسون دينايير البلجيكي كان اكتمل الجاهزية  الفنية والبدنية  متوقفه على المشاركة على البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق.

 

موعد الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي في دوري آبطال آسيا

من المقرر ان تنطلق مباراة شباب

الأهلي دبي و الهلال السعودي في تمام  8 مساء  بتوقيت القاهرة ،  وفي 9 مساء بتوقيت المملكة العربية و10 مساء بتوقيت الأمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و شباب الأهلي

تذاع أحداث المباراة على العديد من القنوات العربية  SSC السعودية ، و أبو ظبي الأسيوية ، قناة الكأس في منطقة الشرق الأوسط .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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