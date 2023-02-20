بشري سارة لجماهير أهلي دبي قبل مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق شباب الأهلي دبي لمواجهة نظيره الأهلي السعودي مساء اليوم الاثنين على ستاد الجنوب ضمن إطار منافسات الجولة الـ16 في منافسات دوري أبطال آسيا.

وذكرت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الأثنين ، ان البلجيكي جايسون دينايير لاعب فريق شباب الأهلي جاهز بصورة طبيعية لمباراة الهلال السعودي في دوري آبطال آسيا .

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وكان جايسون دينايير البلجيكي كان اكتمل الجاهزية الفنية والبدنية متوقفه على المشاركة على البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق.

موعد الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي في دوري آبطال آسيا

من المقرر ان تنطلق مباراة شباب

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و شباب الأهلي

الأهلي دبي و الهلال السعودي في تمام 8 مساء بتوقيت القاهرة ، وفي 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و10 مساء بتوقيت الأمارات العربية .

تذاع أحداث المباراة على العديد من القنوات العربية SSC السعودية ، و أبو ظبي الأسيوية ، قناة الكأس في منطقة الشرق الأوسط .

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