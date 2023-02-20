تعرف على نتائج اليوم الثانى ببطولة كأس العالم للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أسفرت نتائج اليوم الثاني بمنافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط ومنافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط.

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نتائج منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط:

فوز ( الهند) بالميدالية الذهبية والمركز الاول ، وجاء فريق (صربيا) فى المركز الثانى وحصد فضية البطولة ، ثم جاء فريق (ألمانيا) فى المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية

وجاءت نتائج منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط

كالتالى :

فريق الهند المركز الاول وحصد الميدالية الذهبية ، المجر الثانى والميدالية الفضية واخيرا فريق ألمانيا فى المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم منافسات 10 متر مسدس وبندقية ضغط هواء رجال وسيدات مختلط ببطولة كاس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري والأفريقى وعضو الاتحاد الدولي للرماية على قوة بطولة كاس العالم الحالية لمشاركة 51 دولة فى البطولة بالإضافة الى مدى الإهتمام بها من قبل الاتحاد الدولى من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي على افتتاحها، معربا عن شكره

وتقديره لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المجهودات الكبيرة والدعم الغير محدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية والتي كان لها العديد من الاثار الإيجابية.

كما أشاد حسنى بالدور الكبير للقوات المسلحة في دعم اتحاد الرماية في ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).