ملخص مباراة أهلي جدة وأحد في دوري يلو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق أهلي جدة السعودي في تحقيق الفوز على أحد بهدفين دون رد، مساء اليوم الاثنين على ملعب أحد ضمن منافسات الجولة الـ22 في بطولة دوري يلو للمحترفين.

الحزم يقسو على الخلود بثنائية في دوري يلو السعودي

وسجل هيثم عسيري لاعب أهلي جدة الهدف الأول بالدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول، ثم أضاف باستوس لاعب الراقي الهدف الثاني في شباك أحد في الدقيقة 65 في أحداث الشوط الثاني .

رفع الأهلي السعودي من رصيده عند النقطة 46

نقطة ليحتل وصافه دور ي يلو بفارق الأهداف عن فريق الحزم صاحب الفريق الهدف، بينما توقف رصيد أحد عند النقطة برصيد 26 نقطة محتلا المركز الحادي عشر.