شوط أول سلبي بين الفيصلي وفولاد خوزستان بـ دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بين الفيصلي و فولاد خوزستان بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ستاد الثمامة ضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

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وصنع فريق فولاد خوزستان الأيراني العديد من الفرص الخطرة على دفاعات الفيصلي ولكن تألق أحمد الكسار حارس فريق الفيصلي في صد العديد من الهجمات لحماية عرينه من أي أهداف.

وبدأ الفيصلي بتشكيل مكون من أمام فولاد

خوزستان

أحمد الكسار، وليد الأحمد، أحمد عسيري، صالح القميزي، جوزيب فوكوفيتش، عبد العزيز آل شريد، ياسين برناو أحمد الشمراني، ويلي سيميدو، عبد الرحمن الدوسري، روسي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفيصلي و فولاد خوزستان.

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