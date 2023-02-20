شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: فينسيوس أسطورة من أساطير ريال مدريد ومواجهته صعبة ومايتعرض له غريب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أصبح بالفعل أسطورة من ضمن أساطير النادي الملكي.

وأوضح كلوب أنه لا يوجد أي شيء في العالم يمكنه تبرير الانتهاكات العنصرية التي يتعرض لها اللاعب البرازيلي، مشيرًا إلى أن كرة القدم لعبة للتسامح والتنافس الشريف وليست للعنصرية.

وقال كلوب قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا على ملعب أنفيلد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال "لا يوجد شيء في العالم يبرر ما يحدث، إنه لاعب من طراز عالمي، وأن يؤدي ما يفعله في الملعب إلى حدوث أمور مثل هذه.. إنه جنون".

وتابع المدرب الألماني "سجل فينيسيوس 3 أهداف في ليفربول. واحد منها في النهائي الأخير في مايو الماضي، وأن تسجل هدفا لصالح ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال يجعلك أسطورة أنا واثق من هذا".

وأضاف كلوب "مشكلة مواجهة ريال مدريد أنك إن دافعت جيدا أمام فينيسيوس سيظهر لك بنزيما أو رودريجو أو أيا كان. فوق كل هذا لديهم مودريتش، إنهم من أفضل اللاعبين في العالم ويجب الدفاع أمامهم جماعيا".