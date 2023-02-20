شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يؤكد قدرة فريقه على إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على قدرة فريقه في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة الفريقين المقررة غدًا الثلاثاء على ملعب آنفيلد، في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وقال الدولي الهولندي كودي جاكبو مهاجم الريدز خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نحن مستعدون، نريد الفوز على ريال مدريد والتأهل، خصوصًا أن المواجهة الأولى على أرضنا".

وأضاف: "نريد أن نثبت أنفسنا، ونحقق الفوز هنا وفي مدريد، نحن فريق جيد وقادرون على العبور، واللعب في دوري أبطال أوروبا حلم للجميع، إنها من أكبر المسابقات في العالم، لكن علينا التركيز على المباراة ذاتها، وأن نبذل قصارى جهدنا للفوز".

وتابع: "عندما نتوقف عن تحقيق الانتصارات، يكون الأمر صعبًا على الفريق، لكن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونحاول التكاتف معًا في اللحظات الصعبة، وهذه إحدى نقاط قوتنا".

واستطرد جاكبو: "في المباراتين اللتين فزنا بهما في الدوري، قدمنا أداءً جيدًا، فالأمر متروك لنا لفعل ذلك مجددًا، واستمرار تحقيق الفوز، عانينا من فترة صعبة، لكننا حققنا فوزين متتاليين واستعدنا الثقة".

واختتم: "ستكون هذه ثاني مباراة لي في مسيرتي بدوري الأبطال، وأتطلع لإثبات أنني قادر على الأداء في المناسبات الكبرى".