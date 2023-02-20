بسبب مباراة الهلال السوداني.. الأهلي يصعد شكواه إلى وزير الخارجية

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم النادي الأهلي، اليوم الإثنين، بمذكرة إلى سامح شكري، وزير الخارجية، يشكو فيها من التجاوزات التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام الهلال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بأم درمان السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبر موقعه الرسمي، أصدر النادي الأهلي بياناً أكد خلاله أنه تقدم بشكوى رسمية لوزير الخارجية يشكو فيها من الاعتداءات التي تعرض لها لاعبوه وجهازه الفني قبل وأثناء مباراة الهلال.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي:

تقدم النادي اليوم بمذكرة إلى معالي الوزير/ سامح شكري، وزير الخارجية، يشكو فيها ‏التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الأهلي ولاعبيه وجهازهم الفني، قبل وأثناء وبعد ‏مباراة الهلال، التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وسرد الأهلي في ‏مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء أثناء المران الوحيد للفريق في السودان بالألعاب النارية، وما تعرض له لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء، سواء من الجماهير التي تم ‏السماح لها بدخول المباراة، بالمخالفة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، ‏لعدم توافر شروط السلامة التي حددها «كاف» في ملعب الجوهرة الزرقاء، أو التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الأهلي.

وأكد النادي في مذكرته على أن السفير ‏المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودًا كبيرة مع البعثة وشاهد وموثق لكل الأحداث، والتي ‏سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض الأهلي التصعيد حرصًا على ‏العلاقات الطيبة بين البلدين.‏