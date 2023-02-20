شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد السكندرى يتقدم على الداخلية بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في التقدم على نظيره الداخلية في الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق مدافعه محمود علاء فى الدقيقة 25، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وشهد الشوط الأول، إلغاء حكم الفار لركلة جزاء لفريق الداخلية بعد ما احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 30 من زمن المباراة.
حراسة المرمى: المهدي سليمان.خط الدفاع: جافين ، محمود علاء، عبد الله نصيب وصبري رحيل.
خط الوسط: مورو، ناصر ناصر وإسلام عبد النعيم.
الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي ومابولولو.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت
خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي
خط الهجوم: سمير فكري – مصطفى فوزي
ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.