شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد السكندرى يتقدم على الداخلية بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في التقدم على نظيره الداخلية في الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق مدافعه محمود علاء فى الدقيقة 25، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وشهد الشوط الأول، إلغاء حكم الفار لركلة جزاء لفريق الداخلية بعد ما احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان.خط الدفاع: جافين ، محمود علاء، عبد الله نصيب وصبري رحيل. خط الوسط: مورو، ناصر ناصر وإسلام عبد النعيم. الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي ومابولولو.