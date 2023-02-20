شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الزمالك استعدادا للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على الجانب البدني خلال تدريبات اليوم، الاثنين، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تضمنت الإطالات والركض حول الملعب قبل أداء تدريبات بالأدوات الرياضية التى أحضرها الجهاز الفني إلى ملعب النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مجلس إدارة الزمالك رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق الكروى الأول من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على فريق الترجى التونسى، فى المباراة المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء فى تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الترجي فى تونس، حتى ينعش الفريق آمال التأهل لدور الثمانية، خاصة بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائرى، فى القاهرة، ثم التعادل سلبيًا مع المريخ السودانى فى ليبيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.