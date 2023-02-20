محمود علاء يتقدم للاتحاد السكندري أمام الداخلية فى الدقيقة 25.. فيديو

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت

خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي

خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.