شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية ، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت

خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي

خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي