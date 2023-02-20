شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية ، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت
خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي
خط الهجوم : سمير فكري – مصطفى فوزي
ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.