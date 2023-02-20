الامارات | بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنطلق في أبوظبي الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم غدٍ منافسات بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) في باب النجوم في جزيرة الحديريات في أبوظبي، حيث يتنافس أبرز اللاعبين في هذه الرياضة على نقاط الجولات الرئيسية الأعلى في تاريخ جولات «وورلد بادل تور» العالمية.

ومن المتوقع حضور ما يزيد على 10 آلاف متفرج لمتابعة هذه البطولة حتى اليوم الختامي يوم الأحد المقبل، وبالتزامن مع بيع كافة تذاكر مباريات الأدوار النهائية، يستعد المشجعون من جميع أنحاء العالم لمتابعة أكبر بطولة للبادل التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة «غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد»، ومدن العقارية، المطور الحصري لجزيرة الحديريات، والراعي الرئيس لأحدث فعالية رياضية دولية تقام في الإمارات، في حين تضم قائمة الرعاة الذهبيين الرئيسيين الآخرين من الإمارات، كلاً من ماكدونالدز ومجموعة بريد الإمارات.

وعُقد في باب النجوم في جزيرة الحديريات مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انطلاق منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وبيل أوريغان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، ونمير حوراني المدير الإداري لشركة «غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد، واللاعبون واللاعبات: فرانسيسكو نافارو ومارتن دينينو وفدريكو شينغوتو وخوان تيو واليخاندرا سليزار وجيما تريا وديلفينا بريا وصوفيا أرواخو، إضافة إلى عبدالله العبد لله وفارس الجناحي وعليا طاهر وعائشة العوضي.