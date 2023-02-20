شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ومابولولو يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي للفريق فى مواجهة الداخلية، فى المباراة التى تنطلق بعد قليل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: جافين كيزيتو، محمود علاء، عبد الله نصيب وصبري رحيل.

خط الوسط: مورو ساليف، ناصر ناصر وإسلام عبد النعيم.

الهجوم: إبراهيم حسن، أحمد عادل ميسي وجوب مابولولو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو خليل، محمد صالح، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، عبد الغني محمد، محمد محمود، أحمد عيد، محمود عبد العزيز وأحمد حامدين.